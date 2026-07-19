In attesa di Messi e Yamal tocca alle star della musica e del cinema | la cerimonia di chiusura LIVE

Da sportmediaset.mediaset.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al MetLife Stadium, centinaia di persone si sono radunate per la cerimonia di chiusura del Mondiale, organizzata dalla Fifa con Balich Wonder Studio. Durante l’evento, artisti e attori sono saliti sul palco per esibirsi e presentare spettacoli live, mentre le luci si sono accese per accompagnare le performance. La cerimonia ha coinvolto numerose star del mondo della musica e del cinema, prima dello spettacolo in campo tra le nazionali.

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Nell'attesa dello spettacolo che Spagna e Argentina offriranno in campo a partire dalle 21, al MetLife Stadium numerose star della musica e del cinema prendono parte alla cerimonia di chiusura del Mondiale organizzata dalla Fifa in collaborazione con Balich Wonder Studio. Lo show è stato pensato per celebrare la passione, l'emozione e lo spirito globale che hanno caratterizzato la 23esima edizione della Coppa del Mondo. Anche l'Italia avrà la sua parte con Laura Pausini, pronta a esibirsi con Nicole Scherzinger e Robbie Williams. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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