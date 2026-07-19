Al MetLife Stadium, centinaia di persone si sono radunate per la cerimonia di chiusura del Mondiale, organizzata dalla Fifa con Balich Wonder Studio. Durante l’evento, artisti e attori sono saliti sul palco per esibirsi e presentare spettacoli live, mentre le luci si sono accese per accompagnare le performance. La cerimonia ha coinvolto numerose star del mondo della musica e del cinema, prima dello spettacolo in campo tra le nazionali.

Nell'attesa dello spettacolo che Spagna e Argentina offriranno in campo a partire dalle 21, al MetLife Stadium numerose star della musica e del cinema prendono parte alla cerimonia di chiusura del Mondiale organizzata dalla Fifa in collaborazione con Balich Wonder Studio. Lo show è stato pensato per celebrare la passione, l'emozione e lo spirito globale che hanno caratterizzato la 23esima edizione della Coppa del Mondo. Anche l'Italia avrà la sua parte con Laura Pausini, pronta a esibirsi con Nicole Scherzinger e Robbie Williams. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - In attesa di Messi e Yamal, tocca alle star della musica e del cinema: la cerimonia di chiusura LIVE

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA FOTO VIRAL DE MESSI Y LAMINE YAMAL: DOS GENERACIONES SE DISPUTARÁN EN LA CANCHA

Notizie e thread social correlati

Cerimonia di chiusura: Laura Pausini star del gran finale con Robbie WilliamsDurante la cerimonia di chiusura dei Mondiali di calcio, Laura Pausini sarà presente come ospite speciale.

Leggi anche: LIVE Alle 21 Spagna-Argentina: Yamal contro Messi, chi vince prende il mondo

Temi più discussi: L’attesa di Messi e Yamal, la finale passa dal duello tra fuoriclasse; I tre Mondiali dell’Argentina: il potere, il Dio del calcio e il riscatto di Messi; Gli spagnoli a Manhattan, gli argentini nel Queens: la febbre di New York per la finale mondiale; L’attesa di Lautaro. Ne valeva la pena.

Il Mondiale di Kylian Mbappé si chiude con 10 gol e 4 assist, record di contribuzioni in un singolo torneo E con 22 gol complessivi, in questo momento è il miglior marcatore nella storia dei Mondiali. In attesa di Lionel #Messi: Ma segnerà anche lui in finale, x.com

Discussione Settimanale - Aggiornamenti Lista d'attesa / Inviti reddit

Grande attesa anche a Dimaro: maxi schermo e tifo per Messi. Disfida azzurra Marin-BaridoDuemila tifosi in piazza nel nome di Maradona i giocatori davanti alla tv. In gruppo uno spagnolo e due giovani argentini ... napoli.repubblica.it

L’attesa di Messi e Yamal, la finale passa dal duello tra fuoriclasseEnrico Currò NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Lionel Scaloni è stato allievo di Luis de la Fuente al corso allenatori frequentato in Spagna. E dal ct spagnolo il ct dell'Argentina ha imparato pare ... msn.com