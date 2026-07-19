Durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio, il pilota di Formula Uno ha festeggiato il compleanno del padre con una sorpresa. Dopo aver ottenuto la pole position a Spa, ha fatto spegnere una candela sulla torta e subito dopo ha lanciato la torta in faccia al padre, che ha compiuto 62 anni. L’episodio si è verificato subito dopo la fine delle qualifiche, senza ulteriori dettagli su reazioni o conseguenze.

Kimi Antonelli ha festeggiato a modo suo a Spa (dove ha ottenuto la pole position) il compleanno del papà Marco. Oltre ad avergli fatto spegnere una candelina il pilota di Formula Uno della Mercedes ha tirando in faccia al neo 62enne una torta subito dopo la fine delle qualifiche del Gp del Belgio. Una torna con la panna che ha scatenato le risate generali. Lo stesso italiano ha postato il video sui social, mentre la Mercedes, su Instagram, ha pubblicato quattro foto. «Un regalo che Marco non dimenticherà tanto presto» il commento del social media manager della scuderia tedesca. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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© Video.corrieredibologna.corriere.it - Il video della sorpresa di Kimi Antonelli: torta in faccia al papà Marco per i suoi 62 anni

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