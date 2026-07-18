Kimi Antonelli ma cosa fai? Torta in faccia al papà per il suo compleanno

Durante le celebrazioni del compleanno del padre a Spa, Kimi Antonelli ha lanciato una torta in faccia al festeggiato, subito dopo aver ottenuto la pole position nel Gran Premio del Belgio. L'episodio si è verificato tra le risate dei presenti, con Antonelli che ha deciso di festeggiare in modo scherzoso. La scena è stata documentata e condivisa sui social media.

Kimi Antonelli ha festeggiato a modo suo in quel di Spa il compleanno del papà Marco. Come? Tirando in faccia al neo 62enne, subito dopo la pole nel Gp del Belgio, una torna con la panna tra le risate generali. Lo stesso italiano ha postato il video sui social, mentre la Mercedes, su Instagram, ha pubblicato quattro foto. ""Un regalo che Marco non dimenticherà tanto presto” il commento del social media manager della scuderia tedesca. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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F1, GP Cina: Kimi Antonelli vince, la gioia del papà: le sue parole dopo la gara a Shanghai

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