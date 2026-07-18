Kimi Antonelli ha festeggiato i 62 anni del padre con una torta in faccia durante un evento a Spa, in Belgio. La famiglia ha condiviso il momento sui social, sottolineando che si tratta di un regalo di compleanno memorabile. La celebrazione si è svolta in un contesto di attività motoristiche, con il figlio di fronte al padre. La Mercedes ha pubblicato le immagini dell’episodio, senza ulteriori dettagli.

Perché è un bravo ragazzo. E un bravo papà. Marco Antonelli festeggia i suoi 62 anni in Belgio, a Spa, ovviamente a fianco di suo figlio Kimi. E dove sennò? Torta alla panna in faccia per lui: “Un regalo di compleanno che Marco non dimenticherà tanto presto”, hanno scritto sul profilo Instagram della Mercedes. Quattro foto: la consegna della torta (quella vera), le candeline spente, la montagna di panna sulla faccia e lui, Marco, che sembra poker face. Nel giorno della pole di Kimi in Belgio (la 6ª stagionale), Marco e la sua famiglia si godono anche il piccolo party nel box tra sorrisi, regali e scherzi. Nato il 18 luglio del ’62, Marco è sempre al fianco di suo figlio Kimi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Torta in faccia al papà: Kimi festeggia così i 62 anni di Antonelli senior

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