Il viceministro della Giustizia ha dichiarato che eventuali decisioni di grazia per un imputato spettano al presidente della Repubblica e non sono un ricorso in appello. Ha precisato che questa possibilità dipende dal Colle e che, nel caso, la pena inflitta finora sarebbe considerata mite. Inoltre, ha affermato che il partito di maggioranza di cui fa parte non seguirà gli altri gruppi politici in questa questione.

Roma – “La grazia a Mario Roggero, se ci sarà, sarà prerogativa del presidente della Repubblica”. Ma su una cosa Francesco Paolo Sisto, penalista, senatore e viceministro della Giustizia, vuol essere chiaro: la clemenza non è e non potrà mai essere un quarto grado di giudizio. Ecco, allora, viceministro, partiamo dal giudizio. Come giudica il percorso penale di Roggero? “Non conosciamo le motivazioni della sentenza della Cassazione, che arriveranno solo tra 90 giorni. Ad oggi, perciò, possiamo basarci solo sulla sentenza d’appello, che è molto chiara”. Su quali aspetti? “A Mario Roggero sono state concesse due attenuanti, ovvero la provocazione e le attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il viceminstro Sisto: “La grazia per Roggero? Decide il Colle, ma la pena inflitta è mite. FI non seguirà gli altri partiti di maggioranza”

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