Una sorpresa ha caratterizzato l’intervento del Presidente della Repubblica, che ha suscitato attenzione ma non ha anticipato le elezioni. La discussione si concentra sulla strategia di non farsi superare a destra, con figure di spicco del centrodestra che si contendono ruoli chiave. La competizione si svolge in modo discreto, senza indicazioni chiare sulle tempistiche delle urne, mentre alcune figure militari sono state menzionate come possibili candidati.

ROMA Il pasticcio nasce da una necessità: non farsi sorpassare a destra. Ma è una gara a fari spenti e disputata su diverse corsie, perché se Roberto Vannacci potrebbe ricoprire il ruolo di Vittorio Gassman nel Sorpasso, a contendersi la parte che fu di Jean-Louis Trintignant sono i nomi forti del centrodestra, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni. La nota durissima del Quirinale con cui Sergio Mattarella ha piantato i paletti sulle sue prerogative passa da qui, dalla volontà di una destra in affanno di scudarsi dalle fughe in avanti dell'ex generale. Ed è così che sul caso Mario Roggero, il gioielliere condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ammazzato due rapinatori, che l'intero centrodestra ha fatto a gara per intestarsi la battaglia per concedergli la grazia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Grazia a Roggero, la ?sorpresa? di Meloni per l'intervento del Colle: ma le urne restano lontane

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Sul caso #Roggero ci mancava solo la proposta sgrammaticata di #grazia del ministro #Nordio. Per fortuna c’è il Presidente #Mattarella che mette ogni cosa al suo posto. Teniamocelo stretto! x.com

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