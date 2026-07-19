Il Vallfestival torna alla Rocca delle Caminate il 31 luglio e il 1° agosto. Due serate di musica, con tramonti e sapori, attirano di nuovo il pubblico in collina. La prima edizione ha riscosso successo e quest’anno gli organizzatori ripropongono l’evento, che prevede spettacoli musicali e degustazioni in un’atmosfera all’aperto. La location si trova in una zona elevata, con viste panoramiche sulla campagna circostante.

Dopo il successo della prima edizione sta per tornare alla Rocca delle Caminate il Vallfestival con due serate tra musica, tramonti e sapori: appuntamento il 31 luglio e il 1° agosto. Il festival, nato da un’idea di Maicol Canali, è organizzato in collaborazione con la Pro loco Città di Meldola, col patrocinio dei Comuni di Meldola e Predappio, col contributo del Comando dei Vigili Urbani dei due centri, dellla Protezione Civile Molino di Bertinoro e della Croce Rossa di Meldola e Forlì insieme a tanti enti e società della zona. Il luogo scelto dagli organizzatori per questa due giorni è il panoramico Sasso di Rocca delle Caminate e questa edizione ha "l’obiettivo – commentano gli ideatori - di creare un evento capace di unire giovani, famiglie e visitatori in uno dei luoghi più caratteristici della Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il Vallfestival per portare la gente in collina"

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