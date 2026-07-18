L'Avis Sassocorvaro ha annunciato un nuovo allenatore per la stagione di Prima Categoria, mantenendo le ambizioni di vincere e attirare più tifosi allo stadio. Dopo aver conquistato il quinto posto con 46 punti nella passata stagione, la squadra mira a confermare la crescita. La società ha confermato che l’obiettivo principale rimane il successo sul campo e il rafforzamento della presenza del pubblico. La squadra si prepara alla nuova stagione con un nuovo staff tecnico.

Dopo aver ritrovato nei primi di maggio del 2025 la Prima categoria che mancava da 19 anni e averla difesa nella passata stagione con merito (quinto posto con 46 punti) l’Avis Sassocorvaro è al lavoro per il prossimo futuro. Presidente Adriano Montanari partiamo dallo staff tecnico, c’è stato un avvicendamento? "Sì, abbiamo rinnovato lo staff tecnico: il nuovo allenatore sarà Andrea Dominici (foto), affiancato dal vice Giuseppe Ceccaroli, mentre il ruolo di preparatore dei portieri sarà ricoperto da Evandro Ottaviani". Soddisfatti del mercato? "Siamo molto soddisfatti della campagna acquisti. Siamo riusciti a confermare quasi tutto il gruppo della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima Categoria, il Sassocorvaro. Nuovo tecnico, stesse ambizioni. Vincere e portare gente allo stadio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Prima categoria. La Torrelaghese chiude la regular season allo stadio dei Pini. Capezzano nel pisanoNell'ultima giornata di campionato di Prima categoria, la Torrelaghese ha concluso la stagione allo stadio dei Pini, con la partita contro Capezzano,...

Playoff choc in Terza Categoria. Ultrà col megafono allo stadio, tra cori razzisti e saluti fascistiSabato scorso si sono verificati episodi preoccupanti durante una partita di playoff di Terza Categoria tra due squadre del territorio.

Argomenti più discussi: Prima Categoria, il Sassocorvaro. Nuovo tecnico, stesse ambizioni. Vincere e portare gente allo stadio; Prima Categoria, paura del Girone A: tre società in allarme.

Prima Categoria, il Sassocorvaro: nuovo tecnico, stesse ambizioni. Vincere e portare gente allo stadioLa panchina affidata a Dominici che avrà Ceccaroli come vice. Il presidente Montanari:. Fare meglio di un anno fa. msn.com

Sassocorvaro e Maroso Mondolfo promossi in Prima CategoriaSassocorvaro e Maroso Mondolfo conquistano la promozione in Prima Categoria nei rispettivi gironi A e B. Girone A: Casinina-Cantiano 2-2; Santa Cecilia-Ca Gallo 1-2; Montelabbate-Piandimeleto 1-2; ... ilrestodelcarlino.it