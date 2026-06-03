Il giovane ricercatore di Follonica, Federico Irace, ha partecipato come relatore alla quinta edizione di un evento dedicato alla salute e alla prevenzione. Durante l'incontro, ha presentato un intervento incentrato sulla diffusione della scienza tra il pubblico generale. L'evento ha coinvolto altri esperti del settore e si è svolto in una località della Toscana. Irace ha condiviso le sue esperienze e le sue ricerche in ambito scientifico.

FOLLONICA Il giovane ricercatore follonichese Federico Irace è stato uno dei relatori della quinta edizione del Meeting scientifico di Bagnoli Irpino, che ha riunito medici, studiosi e ricercatori italiani attorno al tema della divulgazione scientifica e della diffusione della cultura della prevenzione dei tumori tra i giovani. Un evento di rilievo nazionale che si è svolto nell’ambito del Premio scientifico ’Leonardo Di Capua’, assegnato quest’anno al medico infettivologo Matteo Bassetti. La manifestazione ha trasformato per una giornata la cittadina campana in un centro di confronto sul rapporto tra scienza, salute e comunicazione. Tra i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salute e prevenzione. L’impegno di Irace per portare la scienza fra la gente

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