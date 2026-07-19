il teorema ruotolo intrappola il pd

In Campania, alcuni consigli comunali di centrosinistra sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose, tra cui quelli di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Il partito di Elly Schlein non presenta differenze rispetto alla precedente gestione in termini di rischi di collusioni con la criminalità organizzata. La situazione evidenzia problemi di infiltrazioni mafiose nei governi locali del centrosinistra, con interventi di scioglimento delle amministrazioni coinvolte.

In quanto a rischi di collusioni mafiose, il Pd di Elly Schlein in Campania non sembra molto diverso da quello che c’era prima. Consigli comunali di grandi centri guidati da giunte di centrosinistra, come Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, sono stati sciolti per le infiltrazioni della malavita. E ora c’è il caso di Ercolano, francamente sorprendente: un pregiudicato per traffico di stupefacenti che festeggia insieme ai vertici del partito locale, due consiglieri e il segretario cittadino, un successo elettorale. Ma se i risultati degli intenti moralizzatori sono stati così scarsi, diverso sembra essere il metodo per ottenerli. La vicenda di Castellammare è da questo punto di vista esemplificativa quanto paradossale. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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