Castellammare di Stabia sciolto il comune per camorra per la seconda volta L’epilogo del duello Vicinanza-Ruotolo | Città vittima di uno scontro nel Pd
Il consiglio dei ministri ha deciso lo scioglimento del comune di Castellammare di Stabia per infiltrazioni camorristiche, il secondo in quattro anni. La decisione è stata presa il 14 luglio e si collega a uno scontro interno al Partito Democratico tra due fazioni, vicende che si sono intrecciate con le indagini e le attività di infiltrazione della criminalità organizzata nel territorio.
Ci sono diverse storie che si intrecciano nello scioglimento per camorra di Castellammare di Stabia, il secondo in appena quattro anni, deciso dal consiglio dei ministri del 14 luglio. C’è una guerra intestina nel Pd che aveva espresso un sindaco di area dem. C’è la rottura di una amicizia cinquantennale tra due big del giornalismo nazionale, Luigi Vicinanza e Sandro Ruotolo. C’è la polemica sul malfunzionamento di una legge – quella sullo scioglimento – che i governi usano con discrezionalità, forse troppa. I fatti dimostrano che serve a poco, se le giunte continuano a cadere in questo modo, e nonostante i cambi di registro. C’è un ex... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Castellammare di Stabia, sciolto il Comune per infiltrazioni camorristiche
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