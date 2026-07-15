Castellammare di Stabia sciolto il comune per camorra per la seconda volta L’epilogo del duello Vicinanza-Ruotolo | Città vittima di uno scontro nel Pd

Notizia in breve

Il consiglio dei ministri ha deciso lo scioglimento del comune di Castellammare di Stabia per infiltrazioni camorristiche, il secondo in quattro anni. La decisione è stata presa il 14 luglio e si collega a uno scontro interno al Partito Democratico tra due fazioni, vicende che si sono intrecciate con le indagini e le attività di infiltrazione della criminalità organizzata nel territorio.