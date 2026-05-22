Rai nel caos Ruotolo del Pd all’attacco | Rossi attacca il giornalismo d’inchiesta deve dimettersi

La Rai si trova al centro di un momento di tensione interna, tra problemi di ascolti in calo e dichiarazioni contro il giornalismo d’inchiesta da parte di alcuni dirigenti. Le opposizioni chiedono interventi urgenti e un cambiamento di rotta, mentre il dibattito si concentra anche sulle critiche rivolte a un dirigente di rilievo. La situazione ha suscitato reazioni trasversali e ha alimentato un clima di incertezza all’interno dell’azienda.

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