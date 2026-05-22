Rai nel caos Ruotolo del Pd all’attacco | Rossi attacca il giornalismo d’inchiesta deve dimettersi
La Rai si trova al centro di un momento di tensione interna, tra problemi di ascolti in calo e dichiarazioni contro il giornalismo d’inchiesta da parte di alcuni dirigenti. Le opposizioni chiedono interventi urgenti e un cambiamento di rotta, mentre il dibattito si concentra anche sulle critiche rivolte a un dirigente di rilievo. La situazione ha suscitato reazioni trasversali e ha alimentato un clima di incertezza all’interno dell’azienda.
Dalla crisi degli ascolti alle dichiarazioni sui generis di importanti dirigenti. Sembra proprio che non ci sia pace per la Rai, con le opposizioni che chiedono un cambio di passo immediato. A dirlo senza mezzi termini è Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale ed europarlamentare del Partito Democratico, che in una nota ha chiesto il passo indietro dell’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, quest’ultimo reo di aver dichiarato pubblicamente che “il giornalismo d’inchiesta si trasforma in giornalismo di teorema e il giornalismo di teorema diventa un rischio cancerogeno per la democrazia e la Rai non può perseguirlo”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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