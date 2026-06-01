Il Maestro Riccardo Muti ha dichiarato che, a suo avviso, i suoi appelli non sono stati ascoltati dai politici, ad eccezione di poche occasioni. Ha aggiunto di sentirsi poco considerato e di non avere molta influenza nel settore. Muti è noto per il suo impegno a favore della cultura italiana e per il sostegno ai giovani musicisti, attività che svolge da anni.

Il Maestro Riccardo Muti è da sempre in prima linea per la cultura, in particolare per quella italiana, e cerca di aiutare i giovani musicisti a formarsi. Non è un caso infatti che nel 2004 abbia fondato l’ Orchestra giovanile Luigi Cherubini, con la quale va in giro per il mondo e nel nostro Paese per concerti. Muti partirà in tourne?e dal 18 al 22 luglio con tappe a Pompei, Lucca e Ostuni. L’Orchestra ha aperto le porte a 500 allievi dei conservatori italiani selezionati. “I fiori crescono ovunque. Tra l’altro, anni fa, ho incontrato alcuni ragazzi di Scampia, – ha affermato a Il Venerdì di La Repubblica – il quartiere di Napoli di cui i giornali parlano solo per fatti di camorra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tranne rare eccezioni, i miei gridi di allarme non credo che siano stati ascoltati dai politici. Forse perché non conto niente”: lo sfogo del Maestro Riccardo Muti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Processione dei cinque 'Misteri' a Molfetta: c'è anche il maestro Riccardo MutiA Molfetta si è svolta la tradizionale processione dei cinque Misteri, evento religioso che si ripete ogni anno nella città pugliese.

«Ma quello è Riccardo Muti?», la sorpresa del maestro nella sua città di infanzia: cosa faceva col cappuccio e la tonacaLo scorso giovedì pomeriggio, durante la processione dei cinque Misteri a Molfetta, in provincia di Bari, alcuni partecipanti hanno riconosciuto tra...