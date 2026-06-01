Tranne rare eccezioni i miei gridi di allarme non credo che siano stati ascoltati dai politici Forse perché non conto niente | lo sfogo del Maestro Riccardo Muti

Da ilfattoquotidiano.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Maestro Riccardo Muti ha dichiarato che, a suo avviso, i suoi appelli non sono stati ascoltati dai politici, ad eccezione di poche occasioni. Ha aggiunto di sentirsi poco considerato e di non avere molta influenza nel settore. Muti è noto per il suo impegno a favore della cultura italiana e per il sostegno ai giovani musicisti, attività che svolge da anni.

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Il Maestro Riccardo Muti è da sempre in prima linea per la cultura, in particolare per quella italiana, e cerca di aiutare i giovani musicisti a formarsi. Non è un caso infatti che nel 2004 abbia fondato l’ Orchestra giovanile Luigi Cherubini, con la quale va in giro per il mondo e nel nostro Paese per concerti. Muti partirà in tourne?e dal 18 al 22 luglio con tappe a Pompei, Lucca e Ostuni. L’Orchestra ha aperto le porte a 500 allievi dei conservatori italiani selezionati. “I fiori crescono ovunque. Tra l’altro, anni fa, ho incontrato alcuni ragazzi di Scampia, – ha affermato a Il Venerdì di La Repubblica – il quartiere di Napoli di cui i giornali parlano solo per fatti di camorra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Tranne rare eccezioni, i miei gridi di allarme non credo che siano stati ascoltati dai politici. Forse perché non conto niente”: lo sfogo del Maestro Riccardo Muti
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