Recentemente si sono diffuse notizie sui progressi economici nel Sud, con particolare attenzione alla Calabria, considerata in crescita rispetto al Nord. Tuttavia, i problemi storici della regione, come la disoccupazione e la povertà, continuano a persistere. Le fonti ufficiali riportano dati positivi sulla crescita economica, ma non si evidenziano cambiamenti sostanziali nelle condizioni sociali e occupazionali. La narrazione di un Sud in rapido sviluppo si intreccia con le difficoltà ancora presenti nella regione.

Qualche poco tempo primaverile fa, volavano su giornali e tv notizie consolanti sul progresso del Meridione, e anche della solitamente lamentata e lamentosa Calabria, di cui si leggeva e sentiva essere più in crescita del Nord. A dire il vero, chi scrive non ne era molto convinto, giacché per crescere rispetto a poco basta qualcosa, mentre crescere rispetto a molto è ben più difficile. Era comunque un’informazione consolante, e che poteva, anzi si diceva dovesse essere seguita da ulteriore crescita. Ed ecco che, in questo luglio 2026, ci viene comunicato che la Calabria resta l’ultima d’Italia, o giù di lì, e che le altre aree meridionali non se la passano bene. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Sud oltre i numeri: uno sguardo dall’interno tra nuova crescita e antichi mali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

We Talk We Sud - Puntata Numero 2 - Pino Nano

Notizie e thread social correlati

Mezzogiorno oltre il Pnrr: patto tra Bcc e istituzioni per la crescita del SudUn accordo tra le banche di credito cooperativo e le istituzioni regionali e locali mira a sostenere la crescita del Mezzogiorno.

Uno sguardo esclusivo alla nuova collezione menswear di The RowDurante i Golden Globes di quest'anno, un attore ha scelto di indossare uno smoking doppiopetto di alta qualità, attirando l’attenzione sulla sua...

Temi più discussi: Il Sud oltre i numeri: uno sguardo dall’interno tra nuova crescita e antichi mali; Online il Bilancio di missione 2025; Ricerca e sviluppo, oltre 500 milioni per le imprese del Sud; Carta e cartone, la raccolta sfiora 4 milioni di tonnellate: il Sud traina la crescita.

L'ondata di maltempo che ha colpito il Cile centrale e meridionale ha causato almeno tre vittime, diffusi allagamenti, frane e blackout. Centinaia di persone sono state evacuate e oltre 250mila utenze sono rimaste senza elettricità, soprattutto nel sud del Paese. x.com

Giosy Romano: Zes certezza per il Sud, guardiamo oltre il PnrrAvvocato Giosy Romano, da pochi giorni è stato nominato capo del Dipartimento per il Sud che afferisce alla Presidenza del Consiglio e che eredita la Zes unica da lei coordinata: cosa cambia rispetto ... ilmattino.it

In 22 anni il Sud Italia ha perso 350 mila laureati. Aumentano anche gli anziani emigratiIl Sud Italia continua a perdere abitanti. Si spostano verso il Centro e il Nord sempre più giovani con competenze qualificate, in cerca di retribuzioni più alte e in generale di più opportunità, in ... tg24.sky.it