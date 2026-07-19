Il Sud oltre i numeri | uno sguardo dall’interno tra nuova crescita e antichi mali

Da secoloditalia.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Recentemente si sono diffuse notizie sui progressi economici nel Sud, con particolare attenzione alla Calabria, considerata in crescita rispetto al Nord. Tuttavia, i problemi storici della regione, come la disoccupazione e la povertà, continuano a persistere. Le fonti ufficiali riportano dati positivi sulla crescita economica, ma non si evidenziano cambiamenti sostanziali nelle condizioni sociali e occupazionali. La narrazione di un Sud in rapido sviluppo si intreccia con le difficoltà ancora presenti nella regione.

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Qualche poco tempo primaverile fa, volavano su giornali e tv notizie consolanti sul progresso del Meridione, e anche della solitamente lamentata e lamentosa Calabria, di cui si leggeva e sentiva essere più in crescita del Nord. A dire il vero, chi scrive non ne era molto convinto, giacché per crescere rispetto a poco basta qualcosa, mentre crescere rispetto a molto è ben più difficile. Era comunque un’informazione consolante, e che poteva, anzi si diceva dovesse essere seguita da ulteriore crescita. Ed ecco che, in questo luglio 2026, ci viene comunicato che la Calabria resta l’ultima d’Italia, o giù di lì, e che le altre aree meridionali non se la passano bene. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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