Uno sguardo esclusivo alla nuova collezione menswear di The Row

Durante i Golden Globes di quest'anno, un attore ha scelto di indossare uno smoking doppiopetto di alta qualità, attirando l’attenzione sulla sua scelta di abbigliamento. Questo evento ha portato a una riflessione sui capi di abbigliamento maschile e le tendenze in atto. Nel frattempo, una nuova collezione di abbigliamento maschile è stata presentata da un noto marchio, con dettagli esclusivi sulla sua progettazione e stile.

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Quando Oscar Isaac ha indossato uno splendido smoking doppiopetto ai Golden Globes di quest'anno, mi sono ritrovato a riflettere su un piccolo mistero della moda maschile. Ricordo di aver visto le immagini dell'attore sul red carpet con il suo smoking a due bottoni e di aver ammirato l'equilibrio perfetto della giacca — né troppo lunga né corta, con i revers ribassati ma non retrò — e la soddisfacente linearità del pantalone. Sembrava quanto di più vicino al concetto di "senza tempo" uno smoking possa arrivare, con elementi del sartorialismo anni '80 e la snellezza degli anni Duemila, il tutto avvolto in un'attitudine contemporanea. Ma non riuscivo a capire chi lo avesse firmato: non c'erano tratti distintivi evidenti nel look, né comunicati stampa o crediti sui social media.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Uno sguardo esclusivo alla nuova collezione menswear di The Row After betrayal and humiliation, he awakens x-ray eyes and rises to wealth and power. Notizie correlate Uno sguardo esclusivo alla collaborazione tra Bode e Levi’sSe conosci Emily Adams Bode Aujla, non ti sorprenderà sapere che ha conservato praticamente ogni paio di jeans indossato durante l’infanzia — circa... Uno sguardo ravvicinato alla collezione personale di orologi di Jay-ZAlla fine degli anni 90, Jay-Z è stato accompagnato in un caveau segreto da dove è uscito con un orologio Audemars Piguet di estrema rarità.