Uno sguardo esclusivo alla nuova collezione menswear di The Row
Durante i Golden Globes di quest'anno, un attore ha scelto di indossare uno smoking doppiopetto di alta qualità, attirando l’attenzione sulla sua scelta di abbigliamento. Questo evento ha portato a una riflessione sui capi di abbigliamento maschile e le tendenze in atto. Nel frattempo, una nuova collezione di abbigliamento maschile è stata presentata da un noto marchio, con dettagli esclusivi sulla sua progettazione e stile.
Quando Oscar Isaac ha indossato uno splendido smoking doppiopetto ai Golden Globes di quest'anno, mi sono ritrovato a riflettere su un piccolo mistero della moda maschile. Ricordo di aver visto le immagini dell'attore sul red carpet con il suo smoking a due bottoni e di aver ammirato l'equilibrio perfetto della giacca — né troppo lunga né corta, con i revers ribassati ma non retrò — e la soddisfacente linearità del pantalone. Sembrava quanto di più vicino al concetto di "senza tempo" uno smoking possa arrivare, con elementi del sartorialismo anni '80 e la snellezza degli anni Duemila, il tutto avvolto in un'attitudine contemporanea. Ma non riuscivo a capire chi lo avesse firmato: non c'erano tratti distintivi evidenti nel look, né comunicati stampa o crediti sui social media.🔗 Leggi su Gqitalia.it
After betrayal and humiliation, he awakens x-ray eyes and rises to wealth and power.
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