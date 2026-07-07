Un accordo tra le banche di credito cooperativo e le istituzioni regionali e locali mira a sostenere la crescita del Mezzogiorno. L’obiettivo è favorire lo sviluppo economico e prevenire un possibile rallentamento una volta conclusa la fase del Pnrr. Il patto coinvolge diverse realtà territoriali e si concentra su interventi di investimento e sostegno alle imprese locali. La collaborazione si inserisce in un quadro di iniziative volte a potenziare le risorse e le capacità del territorio.

Un grande patto fra credito cooperativo e istituzioni regionali e cittadine per accelerare lo sviluppo del Mezzogiorno ed evitare che la fine della stagione del Pnrr coincida con una nuova fase di arretramento. Non si tratta solo di slogan o di parole. Perché il convegno organizzato ieri dalle Bcc nel complesso monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli è stato anche l’occasione per misurare con mano il sorpasso del Sud sul Centro-Nord, con una crescita del Pil di quasi il 10%, 3 punti in più rispetto alla media nazionale. Ma non basta. Pnrr, il record dei Comuni: «Sud meglio della media», completati 9 progetti su 10 Perché la Campania registra la crescita cumulata più elevata tra le regioni italiane nel periodo 2021-2025, pari all’11,3%. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Mezzogiorno oltre il Pnrr: patto tra Bcc e istituzioni per la crescita del Sud

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