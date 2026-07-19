Ryan Fox, proveniente dalla Nuova Zelanda, ha vinto l’Open Championship, conquistando la Claret Jug. Con questa vittoria, ha superato anche il record del padre, che aveva partecipato alla stessa competizione. La vittoria gli ha assicurato il titolo di Champion Golfer of The Year.

È arrivato dall’altra parte del mondo, dalla Nuova Zelanda, si è preso la Claret Jug e ha conquistato l’eternità: Ryan Fox è il Champion Golfer of The Year, il titolo che va a chi vince l’Open Championship. Al Royal Birkdale di Southport, accanto a Liverpool, ha stupito tutti battendo campioni molto più famosi e titolati di lui, ma la progressione di Fox è stata clamorosa. Dai 72 colpi di giovedì ai 68 di domenica passando dai 68 di venerdì - che gli hanno permesso di passare il taglio - ma soprattutto dai 62 di sabato, record in un Major eguagliato. Con il suo -10 totale, Fox ha superato di un colpo gli americani Cameron Young (67, 67, 73, 64: -9) e Sam Burns (73, 62, 65, 73: -8). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il sogno di Fox: vince l'Open Championship e supera anche la leggenda di papà...

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