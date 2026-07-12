Haeran Ryu ha vinto l’Evian Championship 2026 al playoff, dopo aver concluso il torneo con un punteggio di 19 sotto il par. La giocatrice sudcoreana ha recuperato un ampio svantaggio, superando Brooke Henderson, che aveva condotto fino all’ultima giornata, e si è imposta nel finale. La gara si è conclusa con entrambe le atlete in par sulle 72 buche, prima di decidere la vittoria nel playoff.

Davvero incredibile il finale dell’edizione 2026 dell’Evian Championship. Il quarto Major dell’anno nel circuito femminile vede la vittoria della sudcoreana Haeran Ryu in -19, dopo aver girato oggi pari con il par nelle 72 buche regolari. Ma il rischio corso dalla sudcoreana è enorme, prima di fare un bis spettacolare. Già, spettacolare, perché dopo ave vinto all’Hazeltine il Women’s PGA Championship fa doppietta in Francia, e diventa così a buon diritto la coprotagonista dell’anno assieme a Nelly Korda. Ma si diceva del rischio. Lo corre perché la canadese Brooke Henderson, sulle 18 buche, s’inventa una delle prestazioni più leggendarie della storia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Haeran Ryu contiene la rimonta da leggenda di Brooke Henderson e vince al playoff l’Evian Championship 2026

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