Il Siviglia approfitta con Julio Díaz

Notizia in breve

Il Siviglia ha annunciato l'acquisto di Julio Díaz. La società ha comunicato ufficialmente l’ingaggio del giocatore, senza specificare dettagli economici o durata del contratto. La squadra continua a rinforzare il suo organico nel mercato estivo, mentre sui social si sono moltiplicate le discussioni tra i tifosi. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata al momento.