Il Siviglia approfitta con Julio Díaz
Il Siviglia ha annunciato l'acquisto di Julio Díaz. La società ha comunicato ufficialmente l’ingaggio del giocatore, senza specificare dettagli economici o durata del contratto. La squadra continua a rinforzare il suo organico nel mercato estivo, mentre sui social si sono moltiplicate le discussioni tra i tifosi. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata al momento.
2026-07-19 13:35:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Lui Siviglia continua a muoversi nel mercato dei trasferimenti. Il club Nervionense negoziare l’incorporazione di Giulio Diaz, terzino sinistro dell’Atlético Madrid come è andata avanti Supersportiva ed è stato in grado di confermare BRAND. Quando tutto indicava Giocherei nel Levante con l’accordo in assenza di firma di assumere la proprietà del giocatore per le prossime quattro stagioni in cambio di un milione di euro per il 50% dei suoi diritti Secondo diversi media la situazione ha preso una svolta. A 21 anni, Julio... 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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