Uccisero nel 2010 a Milano un ragazzo con una coltellata al petto | arrestato il latitante Aquino Julio Alberto

Un uomo ricercato dal 2014 è stato arrestato in Italia. Era condannato per aver partecipato alla morte di un ragazzo avvenuta nel 2010 a Milano, quando la vittima fu colpita al petto con un coltello. L’arresto è stato effettuato in relazione a questa condanna, che riguarda anche il suo coinvolgimento nel fatto di sangue. La procura ha confermato l'esecuzione dell’arresto e l’accoglimento della condanna.

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