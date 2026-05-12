Uccisero nel 2010 a Milano un ragazzo con una coltellata al petto | arrestato il latitante Aquino Julio Alberto
Un uomo ricercato dal 2014 è stato arrestato in Italia. Era condannato per aver partecipato alla morte di un ragazzo avvenuta nel 2010 a Milano, quando la vittima fu colpita al petto con un coltello. L’arresto è stato effettuato in relazione a questa condanna, che riguarda anche il suo coinvolgimento nel fatto di sangue. La procura ha confermato l'esecuzione dell’arresto e l’accoglimento della condanna.
È stato arrestato il latitante Aquino Julio Alberto, che era ricercato in Italia dal 2014. L'uomo è stato condannato per aver concorso alla morte di El Sayed Abdou Ahmed Mamdouh Abdel Aziz ucciso a Milano nel 2010.🔗 Leggi su Fanpage.it
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