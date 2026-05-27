incontro con gli scrittori julián casanova julio llamazares e claudio stassi

Da milanotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 26 maggio alle 18 si terrà il secondo incontro con gli scrittori Julián Casanova, Julio Llamazares e Claudio Stassi. Al centro del dibattito ci saranno temi come memoria personale, storia collettiva e creazione artistica. Casanova è noto come uno dei principali esperti della Guerra Civile spagnola, mentre Llamazares è autore di numerosi romanzi. Claudio Stassi è tra gli ospiti previsti, anche se non sono stati forniti dettagli sulla sua partecipazione.

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Memoria personale, storia collettiva e creazione artistica saranno al centro del secondo incontro che martedì 26 maggio alle ore 18 vedrà protagonisti lo storico Julián Casanova, tra i maggiori specialisti della Guerra Civile spagnola, lo scrittore Julio Llamazares, autore che nella sua opera. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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