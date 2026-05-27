Notizia in breve

Martedì 26 maggio alle 18 si terrà il secondo incontro con gli scrittori Julián Casanova, Julio Llamazares e Claudio Stassi. Al centro del dibattito ci saranno temi come memoria personale, storia collettiva e creazione artistica. Casanova è noto come uno dei principali esperti della Guerra Civile spagnola, mentre Llamazares è autore di numerosi romanzi. Claudio Stassi è tra gli ospiti previsti, anche se non sono stati forniti dettagli sulla sua partecipazione.