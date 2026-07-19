Il sindaco ha utilizzato fumetti per criticare un’azienda dell’eolico, accusandola di aver scavato sui terreni comunali senza autorizzazione. La rappresentazione grafica evidenzia le operazioni di scavo non autorizzate e la mancanza di permessi ufficiali. Nessuna comunicazione ufficiale o commento da parte dell’azienda coinvolta è stata resa pubblica. La questione riguarda le modalità di intervento su proprietà comunali senza aver ottenuto i necessari nulla osta.

C’è un momento in cui i fumetti smettono di essere un gioco e diventano il modo più semplice per raccontare una realtà che, altrimenti, rischierebbe di apparire surreale. Ad Ascoli Satriano (Foggia) succede da mesi. Il sindaco Vincenzo Sarcone indossa i panni di Hulk, o di altri supereroi, nelle strisce che pubblica sui social per spiegare ai cittadini i passaggi più intricati della macchina amministrativa. Un linguaggio leggero per questioni tutt’altro che leggere. E se oggi il primo cittadino scegliesse una nuova tavola, probabilmente il cattivo di turno non avrebbe il volto di un alieno della Marvel, ma quello dell’ennesimo gigante dell’eolico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il sindaco che usa i fumetti per criticare il colosso dell’eolico: “Hanno scavato sui terreni comunali senza autorizzazione”

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