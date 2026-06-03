La cantante ha risposto pubblicamente alle critiche sul suo aspetto fisico, affermando di non preoccuparsi delle opinioni altrui e di non essere interessata alle ossessioni su di lei. La sua replica è arrivata dopo essere stata oggetto di commenti sui social media riguardo al suo corpo. In un messaggio, ha sottolineato che non ci sono aspetti innocenti nel criticare le persone online.

Emma Marrone ha quindi chiarito il motivo della sua reazione: «Non c'è niente di innocente nel criticare la gente sui social». Non è la prima volta che la cantante affronta pubblicamente episodi di questo tipo. Già ad aprile era finita al centro di una discussione online dopo aver pubblicato alcune fotografie in bianco e nero in cui mostrava i risultati del proprio percorso di allenamento. Tra i commenti era comparsa una domanda allusiva: «Ozempic?», con riferimento al farmaco utilizzato per il trattamento del diabete ma anche, a volte, impropriamente utilizzato per perdere peso. Anche in quell'occasione, la cantante aveva replicato senza giri di parole: «No cucciola: allenamento e piano alimentare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Emma Marrone replica al body shaming: «Corro verso la vastità che me ne frega dell'ossessione che hai per il mio corpo. Non c'è niente di innocente nel criticare la gente sui social»

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