Quattro Stati degli Stati Uniti hanno richiesto una multa da 1.400 miliardi di dollari contro Meta, accusata di aver mancato di tutelare i minori. Meta ha definito la sanzione senza precedenti. La richiesta arriva in seguito a presunte violazioni delle norme sulla protezione dei minori sui social e sulle app di messaggistica gestite dall’azienda. La decisione finale sulla multa non è ancora stata presa, ma si tratta di una delle richieste più alte mai avanzate contro un’azienda tecnologica.

Una multa record da 1400 miliardi di dollari potrebbe travolgere Meta, il colosso dei social network Facebook e Instagram, ma anche dell’app di messaggeria istantanea Whatsapp. Il motivo? Mancata tutela dei minori rispetto ai rischi per la loro salute mentale, potenzialmente minacciata dalle piattaforme. La richiesta della sanzione è contenuta in un documento depositato lunedì 6 luglio presso il tribunale della California, firmato da 4 Stati americani: California, Colorado, Kentucky e New Jersey. Una multa “di tale portata non ha precedenti nella storia dell’applicazione delle norme a tutela dei consumatori”, sostiene Meta nelle sue carte consegnate al giudice, secondo quanto riferito dall’agenzia Reuters. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mancata tutela dei minori, 4 Stati Usa hanno chiesto una multa da 1400 miliardi contro Meta. Il colosso: “Sanzione senza precedenti”

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