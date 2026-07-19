Il Santarcangelo ha deciso di puntare su Giorgini, ritenendolo parte integrante del progetto dello Young. La squadra continua a sviluppare un percorso che combina l’esperienza dei giovani calciatori con nuove strategie di gioco. La scelta mira a rafforzare il team attraverso un mix di talento e innovazione, mantenendo una direzione chiara per la stagione in corso. Non sono state riportate dichiarazioni ufficiali su eventuali altri movimenti di mercato o cambiamenti nello staff.

Il progetto dello Young Santarcangelo continua a muoversi lungo binari ben tracciati, dove la freschezza dei ventenni incontra la necessità di nuove geometrie. L’ultimo innesto a centrocampo risponde a questa precisa filosofia: Giosuè Giorgini indosserà la maglia gialloblù, portando dinamismo alla mediana di mister Mastronicola. Classe 2006, Giorgini è giovane ma già esperto. Cresciuto nel vivaio della San Marino Academy, ha poi trovato nel Novafeltria il terreno ideale per impreziosire il proprio talento e accumulare quei chilometri nelle gambe necessari per il salto di categoria. Il suo arrivo non è un semplice colpo a effetto, ma un tassello incastrato con cura in un mosaico tecnico che predilige ragazzi affamati, pronti a mettersi in gioco e a metabolizzare in fretta i dettami dello staff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Santarcangelo punta su Giorgini: "Credo nel progetto dello Young"

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