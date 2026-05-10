Ars et Labor-Young Santarcangelo 1-0 | Senigagliesi la sblocca su punizione - DIRETTA e VIDEO

Nella prima partita dei playoff, Ars et Labor affronta lo Young Santarcangelo in casa, con inizio alle 16. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Senigagliesi su calcio di punizione. La sfida rappresenta l'apertura della seconda fase della stagione per le due squadre. La partita è stata trasmessa in diretta e disponibile anche in video.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui