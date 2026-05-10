Ars et Labor-Young Santarcangelo 1-0 | Senigagliesi la sblocca su punizione - DIRETTA e VIDEO
Nella prima partita dei playoff, Ars et Labor affronta lo Young Santarcangelo in casa, con inizio alle 16. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Senigagliesi su calcio di punizione. La sfida rappresenta l'apertura della seconda fase della stagione per le due squadre. La partita è stata trasmessa in diretta e disponibile anche in video.
La prima battaglia della seconda parte di stagione. L’Ars et Labor comincia il cammino nei playoff ospitando lo Young Santarcangelo (fischio d’inizio alle 16.30). Gara secca, da dentro o fuori, per rincorrere un sogno: la promozione in Serie D. Ma il percorso per la gloria sarà lungo: servirà.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Ars et Labor-Young Santarcangelo 0-0: comincia la semifinale regionale playoff - DIRETTA
Leggi anche: Ars et Labor, cominciano i playoff: al Mazza arriva lo Young Santarcangelo - DIRETTA ALLE 16.30
Argomenti più discussi: Faenza battuto e per l’Ars et Labor sarà playoff. La rincorsa al titolo si ferma dopo nove vittorie in 10 partite; Quello che c’è da sapere sui biglietti di SPAL-Young Santarcangelo di domenica 10 maggio; Biglietti Ars et Labor-Young Santarcangelo, via alla prevendita: come funziona per i playoff e costi; Tabellino partita Russi vs Ars Et Labor Ferrara.