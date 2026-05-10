Ars et Labor-Young Santarcangelo 0-0 | comincia la semifinale regionale playoff - DIRETTA

Oggi si apre la semifinale regionale dei playoff con la sfida tra Ars et Labor e Young Santarcangelo. La partita, iniziata alle 16, segna l’inizio della seconda fase della stagione per entrambe le squadre. I tifosi sono presenti allo stadio per seguire il primo confronto ufficiale tra le due compagini, che si affrontano in questa occasione per conquistare un posto nella fase successiva del torneo.

La prima battaglia della seconda parte di stagione. L’Ars et Labor comincia il cammino nei playoff ospitando lo Young Santarcangelo (fischio d’inizio alle 16.30). Gara secca, da dentro o fuori, per rincorrere un sogno: la promozione in Serie D. Ma il percorso per la gloria sarà lungo: servirà.🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Ars et Labor, cominciano i playoff: al Mazza arriva lo Young Santarcangelo - DIRETTA ALLE 16.30

Leggi anche: Russi-Ars et Labor 0-0: comincia la partita, subito occasione per Carbonaro e Mazza - DIRETTA

Argomenti più discussi: Faenza battuto e per l’Ars et Labor sarà playoff. La rincorsa al titolo si ferma dopo nove vittorie in 10 partite; Quello che c’è da sapere sui biglietti di SPAL-Young Santarcangelo di domenica 10 maggio; Biglietti Ars et Labor-Young Santarcangelo, via alla prevendita: come funziona per i playoff e costi; Tabellino partita Russi vs Ars Et Labor Ferrara.