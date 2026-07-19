il romanzo e la poesia stanno male ma i trapper si sentono benissimo

Uscito da Rizzoli a giugno, Il romanzo sotto accusa (per non parlar dei versi) raccoglie saggi e articoli, in parte inediti, con cui Walter Siti ripercorre la parabola di una letteratura un tempo maledetta e oggi ridotta a farmaco consolatorio. L’arco va da Dante e Gadda a Genet e Campana, dai versi di Penna e Montale fino alle liriche dei trapper e alle scritture ibridate dall’intelligenza artificiale, con una diagnosi che non risparmia nessuno: se il romanzo è sotto processo, alla poesia va perfino peggio. Ed è proprio ai trapper che tocca il compito imprevisto di custodire la poesia sfrattata dai luoghi ufficiali. Siti li legge con la... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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