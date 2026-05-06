Due ragazze sono state soccorse dal 118 a Pesaro dopo aver mangiato sushi in un ristorante. Dopo il pasto, si sono sentite male e hanno chiesto aiuto. I soccorritori sono intervenuti sul posto e le hanno trasportate in ospedale per approfondimenti. Non ci sono ancora dettagli sulle loro condizioni o sulle cause dei malori. La vicenda è al momento sotto verifica da parte delle autorità.

Pesaro, 6 maggio 2026 – Malore dopo il pranzo a base di sushi: due ragazze sono state soccorse dal 118. È quanto accaduto ieri in un ristorante cittadino. Per entrambe è scattato l’intervento dei sanitari: le condizioni non sono apparse gravi e il codice assegnato è stato verde. Secondo quanto ricostruito, le due clienti avrebbero mangiato salmone durante il pasto e questo dettaglio avrebbe acceso i sospetti. 2025 MILANO - SUSHI piatto tipico della cucina giapponese a base di riso e pesce crudo AGENZIA ALDO LIVERANI SAS Dal ristorante però chiariscono che il prodotto era stato regolarmente abbattuto, come previsto dalle norme di sicurezza alimentare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mangiano salmone al ristorante di sushi e si sentono male

AMORE OGGI SUSHI ESSELUNGA! (non lasciarmi)

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