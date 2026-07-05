Sabato sera al Calambrone, in provincia di Pisa, due bambini di 5 e 9 anni hanno avuto un malore mentre erano in piscina in una struttura turistica. La situazione ha richiesto l’intervento dei soccorsi, che hanno portato i bambini in ospedale. Le condizioni dei minori non sono state rese note. La piscina è stata temporaneamente chiusa per accertamenti. Non ci sono stati altri coinvolti o feriti. La causa del malore è ancora in fase di verifica.

SVS Attimi di tensione nella serata di sabato 4 luglio al Calambrone, in provincia di Pisa, dove due bambini di 5 e 9 anni hanno accusato un malore mentre si trovavano nella piscina di una struttura turistica. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale per accertamenti. Secondo le prime ricostruzioni, i due bambini avrebbero ingerito dell’acqua mentre stavano facendo il bagno e, poco dopo, avrebbero iniziato ad accusare sintomi compatibili con una possibile intossicazione. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe un’anomalia nel dosaggio del pH dell’acqua della piscina, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le cause dell’episodio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bambini si sentono male dopo un bagno in piscina: scatta l’emergenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EMILY SI SENTE MALE DURANTE IL VIAGGIO PER RICCIONE

Notizie e thread social correlati

Savona, 15enne muore dopo bagno in piscinaUn ragazzo di 15 anni è morto nel pomeriggio in un camping di Finale Ligure, a Savona, dopo aver avuto un malore durante un bagno in piscina.

Mangiano salmone al ristorante di sushi e si sentono maleDue ragazze sono state soccorse dal 118 a Pesaro dopo aver mangiato sushi in un ristorante.

Temi più discussi: Bergamo, le tattiche di sopravvivenza degli anziani: Fa caldo anche sulle panchine, ma la solitudine a casa è troppa. Chiamate d'emergenza: +10%; Perché il caldo rende più nervosi? Cosa succede a cervello, umore e autocontrollo; Amore, civiltà e libertà: al Flaminio ieri ha vinto la Lazio; Esplosione in piscina Terrore in Italia bambini in ospedale d’urgenza.

Due bambini si sentono male a scuola nel Milanese, ricoverati in ospedale: chiuso l’edificio, ipotesi fuga di gasLa scuola primaria di Gaggiano (Milano) è stata evacuata verso le 12.30 di oggi, venerdì 17 ottobre, con il timore che ci fosse una fuga di gas. Due bambini infatti, hanno accusato malori in mattinata ... fanpage.it

6 frasi degli psicologi per calmare i bambini quando il caldo torrido amplifica i capricciCapricci amplificati dal caldo torrido? 6 frasi degli psicologi per calmare i bambini e aiutarli a ritrovare serenità. nostrofiglio.it