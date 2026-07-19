Il ritorno del giustiziere solitario | quando la paura spinge alla giustizia fai da te

L’unica vera tragedia, qui, è la carriera di Armie Hammer. L’attore americano aveva cominciato bene, ormai parecchi anni fa. Piccole parti in serie televisive di successo, poi un ruolo importante nel film The Social Network e addirittura una parte di tutto rispetto in J. Edgar a fianco di Leonardo Di Caprio. La consacrazione avviene grazie a Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino che gli vale una candidatura al Golden Globe. Poi è arrivato il Me Too. A dirla tutta, quando su Armie sono piovute le prime accuse di molestie la caccia alle streghe antisessista era ormai alle rabbiose fasi finali. Ma anche se il vento mediatico era calante, la moda di disintegrare professionalmente e umanamente le celebrità accusandole di comportamenti sessualmente inappropriati non è svanita. 🔗 Leggi su Panorama.it

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha PRIMERA PARTE, Capítulos 1-22 | Miguel de Cervantes

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