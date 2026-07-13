Il sindaco di Civitanova ha dichiarato che la giustizia fai-da-te e la violenza non sono soluzioni, ma ha riconosciuto che i cittadini si sentono insicuri e cercano risposte. Ha aggiunto che la politica deve riflettere sui motivi per cui si verificano certi episodi, senza però proporre azioni di auto-giustizia. La dichiarazione è arrivata in risposta a recenti episodi di insicurezza nella zona.

Civitanova (Ascoli) – “La giustizia fai da te e la violenza non sono la risposta, ma la politica deve anche interrogarsi sul perché accadono certi episodi”. Fabrizio Ciarapica, coordinatore di Futuro Nazionale nelle Marche, sceglie la via istituzionale nel commentare i fatti di San Benedetto. Il sindaco di Civitanova, ex forzista passato alla causa del generale Vannacci, condanna in modo “fermo e totale ogni forma di violenza” e definisce “ l’episodio grave. Non può trovare alcuna giustificazione. Chi si rende responsabile di simili comportamenti risponde personalmente delle proprie azioni, sul piano morale e, ove accertato, su quello giudiziario”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco vannacciano: “No alla giustizia fai-da-te. Ma i cittadini si sentono insicuri e vogliono risposte”

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