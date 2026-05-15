Oggi nelle librerie arriva un nuovo romanzo giallo ambientato a Milano, incentrato su un giustiziere che opera durante le ore notturne. La narrazione si concentra sulle azioni di questo personaggio che si muove sotto il manto dell’oscurità, senza però seguire le caratteristiche del classico eroe di azione degli anni Settanta. La storia presenta un protagonista che si muove in modo diverso rispetto alle rappresentazioni più note di vigilantes, offrendo un’interpretazione originale del tema.

Un ‘giustiziere della notte’ a Milano. notturno, perché agisce con il calare delle tenebre, ma lontano dallo stereotipato leggendario Paul Kersey, il personaggio interpretato nel 1972 da Charles Branson. Siamo nell’estate 2025 e sotto la Madonnina appare un folle assassino seriale, ‘Il Sagittario’, che va in giro - armato di una micidiale balestra professionale da caccia e bardato total black con moto riverniciata nera come la tuta e il casco che indossa - a trafiggere mortalmente uomini assolti dai tribunali per reati di violenza contro le donne. E’ il protagonista del giallo omonimo milanese ‘Il Sagittario’, edito da Ugo Mursia Editore, in distribuzione da oggi nelle librerie e nei bookstore, firmato dalla coppia di autori milanesi Fabrizio Carcano e Giorgio Mainome, già autori lo scorso anno del prequel ‘Il Fiore della Vendetta’. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - ESCE OGGI IN LIBRERIA IL SAGITTARIO, IL GIALLO SUL GIUSTIZIERE ‘FAI DA TE’

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