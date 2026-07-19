Il re d' Italia e Porta Venezia sono a caccia di sponsor

Il re d’Italia e Porta Venezia cercano sponsor per finanziare il monumento equestre dedicato a Vittorio Emanuele II, realizzato nel 1878. La statua, voluta dal figlio Umberto, rappresenta un simbolo storico e si trova nel quartiere di Porta Venezia. La ricerca di fondi si lega alle spese di conservazione e restauro della struttura. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sui tempi previsti per il finanziamento.

C'è l'usura del tempo. Quando Vittorio Emanuele II muore, il figlio Umberto decide di far costruire il monumento equestre del padre. Siamo nel 1878, poi tra i tempi di realizzazione a opera di Ercole Rosa, il dibattito se collocarlo vicino a Palazzo Reale o nel cuore della nuova piazza Duomo, la prematura morte dello scultore, la statua viene inaugurata nel 1896. C'è da dire che Vittorio Emanuele a cavallo, con il suo basamento di granito rosso e di marmo di Carrara, è stato più volte oggetto di azioni vandaliche, le ultime nel 2023 e nel 2025, con la vernice colorata usata come arma di rivendicazione per cause vicine alla politica. Viene poi preso d'assalto a ogni concerto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Mio figlio è abbastanza italiano per il generale Vannacci

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