Sella dopo la salvezza è caccia alle risorse L’appello di Fava a sponsor e imprenditori

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro Roseto che ha assicurato la salvezza, si apre una fase di analisi e pianificazione in casa Benedetto XIV. La squadra ha concluso il campionato con un risultato positivo e ora si concentra sulla ricerca di risorse finanziarie. L’appello di un rappresentante della società è rivolto a sponsor e imprenditori, con l’obiettivo di supportare le esigenze della prossima stagione. La dirigenza sta valutando le strategie da adottare.

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Dopo i festeggiamenti di domenica per la salvezza raggiunta battendo nettamente Roseto 3-0, in casa Benedetto XIV è già tempo di valutazioni sulla stagione appena conclusa e sulla programmazione della prossima. Lunedì sera si è tenuta una riunione del consiglio: un tema di stretta attualità è il reperimento delle risorse economiche per affrontare un campionato estremamente oneroso e competitivo come l’ A2. Negli ultimi anni i costi per partecipare al secondo campionato nazionale di basket sono esplosi: la riforma dello sport che ha portato al pagamento dei contributi a carico delle società di basket per giocatori e staff tecnico e il passaggio da 28 a 20 squadre hanno fatto lievitare i costi in maniera esponenziale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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