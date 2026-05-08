Pista d’atletica da rifare Comune a caccia di sponsor

Il Comune ha annunciato l’intenzione di rifare la pista di atletica dell’Arena Civica “Gianni Brera” e sta cercando uno sponsor tecnico per finanziare i lavori. In alternativa, è aperto a collaborazioni con soggetti che possano contribuire alla riqualificazione dell’impianto. La decisione fa seguito alla necessità di rinnovare la pista, che si trova in condizioni da riparare. La ricerca di partner coinvolge anche eventuali accordi di collaborazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Comune avvia la ricerca di uno sponsor tecnico per il rifacimento della pista di atletica dell’ Arena Civica “Gianni Brera” o, in alternativa, di un soggetto con cui stipulare un accordo di collaborazione con lo stesso fine. La Giunta ieri ha approvato gli indirizzi per la pubblicazione di un avviso pubblico con cui individuare un soggetto disposto a finanziare e realizzare l’intervento, senza costi per l’Amministrazione. L’obiettivo è restituire all’Arena una pista in grado di ospitare nuovamente competizioni nazionali e internazionali, valorizzando uno degli impianti sportivi più iconici della città, da sempre punto di riferimento per l’ atletica milanese e italiana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pista d’atletica da rifare. Comune a caccia di sponsor Notizie correlate Monza, il processo per le false fatture sugli sponsor di Formula 1 è da rifare 10 anni dopo: “Provini non doveva essere giudicato da latitante”Monza, 11 Marzo 2026 – È tornato al Tribunale di Monza, a quasi dieci anni dagli arresti, con una richiesta di condanna a 8 anni di reclusione il... I lavori alla pista di atletica procedono come da programmaI lavori per il nuovo impianto di atletica in via Sanzio (che nelle intenzioni della giunta Mantellassi dovrà essere a disposizione sia delle società... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Da rifare la pista d'atletica all'Arena: il Comune cerca uno sponsor; Martellago (Ve): riqualificazione della pista di atletica; A Is Arenas la consegna preliminare dei lavori per il secondo lotto: lavori su campo da calcio e pista di atletica; I lavori alla pista di atletica procedono come da programma. Pista d’atletica da rifare. Comune a caccia di sponsorIl Comune avvia la ricerca di uno sponsor tecnico per il rifacimento della pista di atletica dell’Arena Civica Gianni ... ilgiorno.it Da rifare la pista d'atletica all'Arena: il Comune cerca uno sponsorIntitolata a Gianni Brera nel 2002, l'Arena fu inaugurata nel 1807 come Anfiteatro di Milano. Progettata da Luigi Canonica ispirandosi al Circo di Massenzio sull'Appia Antica. Nel 1910 vi esordì la ... milanotoday.it PISTA LEWANDOWSKI ANCORA CALDA È SUCCESSO OGGI facebook Arena Civica, il Comune cerca sponsor: “Ridare efficienza alla pista per avere la grande atletica” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com