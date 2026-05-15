Tullio De Piscopo disponibile il nuovo singolo Miranda

È stato reso disponibile oggi in formato digitale il nuovo singolo di Tullio De Piscopo, intitolato “Miranda”. Il musicista, riconosciuto come uno dei protagonisti principali della scena musicale italiana e internazionale, torna con questa pubblicazione. La canzone si aggiunge alla sua lunga carriera, consolidata da numerosi album e collaborazioni di rilievo. L’uscita del singolo è stata annunciata tramite i canali ufficiali e resi disponibili su varie piattaforme di streaming.

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NAPOLI – È disponibile da oggi in digitale “Miranda”, il nuovo singolo di Tullio De Piscopo, uno dei protagonisti assoluti della musica italiana e internazionale. Il brano rappresenta un nuovo tassello nel percorso artistico del Maestro, una composizione che unisce groove, identità mediterranea e visione contemporanea, confermando ancora una volta la capacità di Tullio De Piscopo di rinnovarsi mantenendo intatta la propria cifra stilistica. In “Miranda”, il ritmo torna a essere elemento narrativo centrale, in un dialogo continuo tra energia, eleganza e ricerca sonora. L’uscita del singolo coincide con una serata particolarmente significativa: questa sera Tullio De Piscopo sarà infatti protagonista a Milano, sul palco del Teatro Dal Verme, con il tour celebrativo “80 Tullio – The Last Tour. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Tullio De Piscopo, disponibile il nuovo singolo “Miranda” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tullio De Piscopo racconta la Superband con Pino Daniele Sullo stesso argomento Tullio De Piscopo festeggia con il box “80 Tullio”NAPOLI - Da ieri è disponibile “80 Tullio”, il cofanetto celebrativo in 4 LP dedicato agli ottant’anni di Tullio De Piscopo, una delle figure più... Tullio De Piscopo e il nuovo disco antologico. Gli altri protagonistiTanto pop anche nelle Marche, con i nomi più celebri della canzone italiana, in particolare quella più amata dal pubblico giovane. Tullio De Piscopo celebra 80 anni con il nuovo singolo Miranda e uno show evento a MilanoTullio De Piscopo lancia il nuovo singolo Miranda e festeggia i suoi 80 anni con un concerto speciale al Teatro Dal Verme di Milano. megamodo.com MUSICA - Miranda, disponibile il nuovo singolo di Tullio De PiscopoÈ disponibile da oggi in digitale Miranda, il nuovo singolo di Tullio De Piscopo, uno dei protagonisti assoluti della musica italiana e internazionale. Il brano rappresenta un nuovo tassello nel per ... napolimagazine.com