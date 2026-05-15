Tullio De Piscopo disponibile il nuovo singolo Miranda

Da lopinionista.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato reso disponibile oggi in formato digitale il nuovo singolo di Tullio De Piscopo, intitolato “Miranda”. Il musicista, riconosciuto come uno dei protagonisti principali della scena musicale italiana e internazionale, torna con questa pubblicazione. La canzone si aggiunge alla sua lunga carriera, consolidata da numerosi album e collaborazioni di rilievo. L’uscita del singolo è stata annunciata tramite i canali ufficiali e resi disponibili su varie piattaforme di streaming.

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NAPOLI – È disponibile da oggi in digitale “Miranda”, il nuovo singolo di Tullio De Piscopo, uno dei protagonisti assoluti della musica italiana e internazionale. Il brano rappresenta un nuovo tassello nel percorso artistico del Maestro, una composizione che unisce groove, identità mediterranea e visione contemporanea, confermando ancora una volta la capacità di Tullio De Piscopo di rinnovarsi mantenendo intatta la propria cifra stilistica. In “Miranda”, il ritmo torna a essere elemento narrativo centrale, in un dialogo continuo tra energia, eleganza e ricerca sonora. L’uscita del singolo coincide con una serata particolarmente significativa: questa sera Tullio De Piscopo sarà infatti protagonista a Milano, sul palco del Teatro Dal Verme, con il tour celebrativo “80 Tullio – The Last Tour. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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