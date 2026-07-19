Il 4 agosto 2006 una nuotatrice ha partecipato al Gala della Croce Rossa indossando un abito dorato, attirando l'attenzione. Era seduta accanto a un noto stilista e non era ancora ufficialmente fidanzata con il principe. La presenza della nuotatrice al evento ha suscitato interesse e discussioni tra i presenti, considerando anche il suo rapporto con il futuro consorte.

Il 4 agosto 2006 fece notizia la presenza della nuotatrice al Gala della Croce Rossa. Non era ancora fidanzata ufficialmente con il principe sovrano ma già il fatto che fosse lì, seduta accanto a Karl Lagerfeld, lasciava presagire che tra i due stava nascendo qualcosa di importante. Charlène Wittstock non aveva nulla nell'armadio adatto per l'occasione. «Il mio primo ballo della Croce Rossa è stato un battesimo di fuoco» raccontò Charlène di Monaco in un'intervista «ero abituata a vivere in costume da bagno e di moda non ne sapevo nulla. Il giorno del ballo, avevo giocato a pallavolo tutto il giorno in spiaggia e non ho pensato di prepararmi fino al tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charlène di Monaco tutta d'oro al Gala della Croce Rossa è senza dubbio la regina del ballo

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