Lily Collins ha pubblicato su Instagram un video in omaggio a Audrey Hepburn, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 97° compleanno a maggio. La somiglianza tra l’attrice e Hepburn è stata spesso notata nel corso della carriera di Collins. Ora, Lily avrà l’opportunità di interpretare il ruolo della celebre attrice sul grande schermo.

La somiglianza con Audrey Hepburn l’ha accompagnata per gran parte della sua carriera, e adesso Lily Collins potrà finalmente interpretarla sul grande schermo. Proprio in vista del ruolo, Collins ha voluto celebrare su Instagram il compleanno della diva, che il 4 maggio avrebbe compiuto 97 anni. L’omaggio di Lily Collins a Audrey Hepburn per il compleanno. « Buon compleanno in cielo a questa luce splendente e a una leggenda indiscussa. Ha sempre portato un tocco di colore nella vita di chiunque abbia incontrato. È un onore vestire i suoi panni », è stato il commento che Collins ha condiviso a corredo di una foto che ritrae Audrey Hepburn. Nello scatto l’attrice, scomparsa il 20 gennaio del 2023, regge tra le mani decine di palloncini colorati con il look che l’ha resa un’icona di stile: abito nero, ballerine e cappello a tamburello.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lily Collins ha reso omaggio su Instagram a Audrey Hepburn, che interpreterà al cinema e che in maggio avrebbe compiuto 97 anni. Il video

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