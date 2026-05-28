È morto Nicolò Vergani dopo il tragico incidente a Carbonate | aveva appena compiuto 18 anni

Notizia in breve

Nicolò Vergani, 18 anni, è deceduto dopo un incidente avvenuto lunedì pomeriggio a Carbonate, all’incrocio tra via Louis Pasteur e via Alessandro Volta. Il ragazzo, noto come “Nik”, era coinvolto in un violento scontro tra veicoli. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio e ha causato gravi ferite. Nonostante le cure mediche, Vergani è morto successivamente. La dinamica dell’incidente è sotto indagine.