È morto Nicolò Vergani dopo il tragico incidente a Carbonate | aveva appena compiuto 18 anni

Da quicomo.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nicolò Vergani, 18 anni, è deceduto dopo un incidente avvenuto lunedì pomeriggio a Carbonate, all’incrocio tra via Louis Pasteur e via Alessandro Volta. Il ragazzo, noto come “Nik”, era coinvolto in un violento scontro tra veicoli. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio e ha causato gravi ferite. Nonostante le cure mediche, Vergani è morto successivamente. La dinamica dell’incidente è sotto indagine.

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Non ce l’ha fatta Nicolò Vergani, per tutti “Nik”, il ragazzo di 18 anni rimasto coinvolto nel violentissimo incidente avvenuto lunedì pomeriggio a Carbonate, all’incrocio tra via Louis Pasteur e via Alessandro Volta. Stava tornando da scuola, frequentava il Don Milani di Tradate.Il giovane. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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