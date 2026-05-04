Gestione del rischio corruttivo negli appalti | il punto con i Comuni sciolti per mafia

Il 5 maggio alle 9 si terrà un incontro dedicato alla gestione del rischio di corruzione negli appalti pubblici. L’evento si focalizza sulla situazione nei Comuni che sono stati sciolti per mafia. Parteciperanno amministratori, dipendenti comunali e cittadini, con l’obiettivo di approfondire le procedure e le misure di prevenzione adottate in questi territori. La discussione si concentrerà sulle sfide e sulle strategie per tutelare la trasparenza nei processi di gara pubblica.

“Gestire il rischio corruttivo negli appalti: un nuovo impegno per amministratori, dipendenti comunali e cittadini”: è questo il tema dell'incontro in programma il prossimo martedì 5 maggio, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la Prefettura di Foggia, promosso nell’ambito del programma Formazione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Manfredonia, evento formativo: gestire il rischio corruttivo negli appaltiEvento formativo: gestire il rischio corruttivo negli appalti, un nuovo impegno per amministratori, dipendenti comunali e cittadini. Mafia e referendum: il 72% dei comuni sciolti ha detto NoLa narrazione secondo cui le organizzazioni criminali avrebbero guidato il voto verso il Sì nei centri colpiti dalla mafia si smentisce con i dati... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gestire il rischio corruttivo negli appalti pubblici: tavola rotonda il 5 maggio a Foggia; Anticorruzione: ANAC lancia il Piano 2026-2028 in linea con l'Europa; Evento formativo: gestire il rischio corruttivo negli appalti, un nuovo impegno per amministratori, dipendenti comunali e cittadini. Martedì 5 maggio 2026; Il Consiglio comunale approva la convenzione con il Comune di Torrita per il servizio di prevenzione della corruzione e della trasparenza. La gestione del rischio sanitario: i Comitati di Valutazione SinistriLa gestione del rischio sanitario: ruolo e funzione dei Comitati di Valutazione Sinistri introdotti dal decreto attuativo della legge Gelli – Bianco. Nel marzo scorso, con la pubblicazione dei decreti ... diritto.it Formazione. Al via V edizione del corso del MeS per la gestione del rischio clinicoL’iniziativa è organizzata dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant'Anna di Pisa in collaborazione con il Centro Gestione Rischio Clinico della Regione Toscana. Disponibili 30 posti, di ... quotidianosanita.it Botta e risposta sui fondi e sulla gestione del sistema: al centro numeri, modelli e responsabilità politiche - facebook.com facebook Gestione del #pratostabile, valore nutritivo e #biodiversità. L'8 maggio alla visita guidata del progetto #PRato parliamo di: tecniche di gestione del prato produttivo contributo della biodiversità alla nutrizione riconoscimento specie spontanee x.com