Sciolti due comuni in Campania oggi ultimo giorno di campagna per ballottaggio

Oggi è l'ultimo giorno di campagna elettorale nei sei comuni della provincia di Napoli coinvolti nel ballottaggio. Nelle località interessate, gli elettori sono chiamati al voto domenica e lunedì. Sono stati sciolti due comuni in Campania, decisione ufficiale che si è verificata nelle ultime ore. Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di domani e dopodomani, con le urne aperte per consentire agli elettori di esprimersi.

Si chiude oggi la campagna elettorale nei sei comuni della provincia di Napoli chiamati domenica e lunedì al voto per il ballottaggio. Riflettori puntati su Casalnuovo, Somma Vesuviana, Frattamaggiore, Pompei, Sorrento e Ottaviano, dove i candidati sono impegnati negli ultimi appuntamenti pubblici prima del silenzio elettorale. A Casalnuovo la vigilia è segnata dalle polemiche: la candidata del centrodestra Nicoletta Romano ha presentato un esposto a Prefettura e Procura denunciando presunte pressioni e intimidazioni finalizzate a condizionare il voto. Altra denuncia arrivata per presunte indicazioni di voto da parte del coordinatore dell’Ambito sociale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sciolti due comuni. Oggi ultimo giorno di campagna per ballottaggioOggi si conclude la campagna elettorale nei sei comuni della provincia di Napoli coinvolti nel ballottaggio di domani e dopodomani.

Ultimo giorno di campagna elettorale anche in 54 Comuni pugliesi ELENCO Al voto domenica e lunedìNell'ultima giornata di campagna elettorale, in 54 Comuni della Puglia si sono svolte iniziative e incontri pubblici in vista delle elezioni.

Temi più discussi: Sciolti per infiltrazioni camorristiche i comuni di Torre Annunziata e Sarno; Cdm, sciolti i consigli comunali di Sarno e Torre Annunziata; Sarno e Torre Annunziata sciolti da CdM; Da Tropea ad Acquaro, la rivincita dei sindaci sciolti per infiltrazioni mafiose.

Clan e politica, sciolti i Comuni di Sarno e Torre Annunziata: qui è la terza voltaDue sindaci di centrosinistra, area Pd, entrambi eletti esattamente due anni fa. Prima acclamati dal Pd e poi scaricati. Ma finisce ieri sera, e definitivamente, la storia dei primi cittadini ... ilmattino.it

Sciolti per infiltrazioni camorristiche i comuni di Torre Annunziata e SarnoIl Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon ... ansa.it