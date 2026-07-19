Il Partito Democratico ha criticato la solidarietà verso Roggero, definendola propaganda sulla sicurezza. La destra ha risposto accusando il partito di sciacallaggio. Il ministro dell’Interno ha affermato che l’orafo ha il diritto di sperare. Il dibattito ha coinvolto esponenti politici di diversi schieramenti, con il Pd che ha condannato anche l’atteggiamento di solidarietà umana.

Dai dem accuse di sciacallaggio alla destra. Ignazio La Russa: «L’orafo ha il diritto di sperare». Al Nazareno e dintorni sono riusciti in un’impresa da primato: condannare persino la solidarietà umana. Per i professionisti del ditino alzato la sensibilità verso un uomo anziano che ha visto la morte in faccia rappresenta un attentato alla Costituzione. Il buonismo, nel codice progressista, è ammesso solo se l’interessato possiede la tessera corretta. Lancia in resta si è fiondata su Sky Tg24 Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera. Con il tono pedagogico della ditta, ha emesso la sua sentenza: la destra fa «una gara di propaganda sulla sicurezza». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Pd condanna pure la solidarietà per Roggero: «Tutta propaganda sulla sicurezza»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

‘Linciaggio mediatico’ su Gianelli, avvocato difensore di Salim. Il Pd condanna: "Piena solidarietà"Fausto Gianelli, avvocato difensore di un imputato nel procedimento in corso, è stato oggetto di un’ondata di critiche e commenti sui social e sui...

Caso Mario Roggero: il sostegno delle vip riaccende il dibattito sulla condannaDopo la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere, molte celebrità hanno pubblicamente espresso solidarietà nei confronti di Mario Roggero.

Si parla di: Quel caso Roggero negli Usa: condannati all’ergastolo anche i complici del ladro morto.

Famiglia Roggero: Nel 2005 fu istinto paterno, non una spedizione punitivaIl post pubblicato sui social: Non si mistifichino gli atti, il vecchio precedente non pesa sulla condanna di oggi. rainews.it

Caso Roggero, la moglie: Chiedo atto di clemenza e umanità. Meloni: pena sproporzionataLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Roggero, la moglie a Mattarella: Gli chiedo un atto di clemenza e di umanità ... tg24.sky.it