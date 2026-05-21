‘Linciaggio mediatico’ su Gianelli avvocato difensore di Salim Il Pd condanna | Piena solidarietà

Fausto Gianelli, avvocato difensore di un imputato nel procedimento in corso, è stato oggetto di un’ondata di critiche e commenti sui social e sui media, che alcuni hanno definito un ‘linciaggio mediatico’. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di diverse forze politiche, tra cui il Partito Democratico, che ha espresso piena solidarietà nei confronti dell’avvocato. La situazione si è sviluppata a partire da articoli e post che hanno concentrato l’attenzione su Gianelli, senza che siano stati ancora forniti dettagli ufficiali o comunicazioni istituzionali.

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