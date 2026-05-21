‘Linciaggio mediatico’ su Gianelli avvocato difensore di Salim Il Pd condanna | Piena solidarietà
Fausto Gianelli, avvocato difensore di un imputato nel procedimento in corso, è stato oggetto di un’ondata di critiche e commenti sui social e sui media, che alcuni hanno definito un ‘linciaggio mediatico’. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di diverse forze politiche, tra cui il Partito Democratico, che ha espresso piena solidarietà nei confronti dell’avvocato. La situazione si è sviluppata a partire da articoli e post che hanno concentrato l’attenzione su Gianelli, senza che siano stati ancora forniti dettagli ufficiali o comunicazioni istituzionali.
Modena, 21 maggio 2026 – Fausto Gianelli è finito al centro di quello che viene definito un ‘linciaggio mediatico’, dopo che alcuni esponenti della destra modenese e non solo, già ieri, avrebbero tentato di dipingerlo come un ‘avvocato estremista’ per aver la scelta di difendere Salim El Koudri, attentatore della strage di Modena. "Esprimiamo piena solidarietà all'avvocato Fausto Gianelli, oggetto in queste ore di attacchi personali e politici", segnalano Massimo Paradisi e Rossella Caci, segretario provinciale Pd e responsabile Sicurezza, giustizia, legalità e diritti della stessa federazione. " Colpire un avvocato per l'esercizio della funzione difensiva significa mettere in discussione un principio fondamentale dello Stato di diritto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
LA SOLIDARIETÀ ALLA PALESTINA NON È REATO - 3°p
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La vergogna del linciaggio mediatico dopo l’uscita dall’ormai celebre Coppa del Mondo 2026
Leggi anche: Napoli, raid di un folle, pugnala avvocato penalista sul bus e rischia il linciaggio: preso
‘Linciaggio mediatico’ su Gianelli, avvocato difensore di Salim. Il Pd condanna: Piena solidarietàNumerosi i messaggi di vicinanza al legale dell’attentatore di Modena: Un grave errore sul piano giuridico, deontologico e democratico; Attacchi strumentali da parte della destra che lo descrive co ... ilrestodelcarlino.it
Linciaggio mediatico e attacco gravissimo, la comunità senegalese difende Mia DiopFirenze, 29 novembre 2025 – Un linciaggio mediatico, un attacco gravissimo, parole agghiaccianti: non usa mezzi termini il coordinamento delle associazioni senegalesi in Toscana, che in un lungo ... lanazione.it