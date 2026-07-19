Il Papa | non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti
Il Papa ha ricordato l’importanza di non dimenticare le persone che soffrono e muoiono a causa dei conflitti armati. Dall’ingresso del palazzo apostolico di Castel Gandolfo, dove sta trascorrendo un periodo di riposo, ha sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione su chi è colpito dalla guerra. Ha invitato a pregare per le vittime e a sostenere gli sforzi per la pace.
Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano Dall'ingresso del palazzo apostolico di Castel Gandolfo, dove sta trascorrendo un periodo di riposo, interrotto solo da qualche evento pubblico e dalla preghiera domenicale pubblica dell’Angelus, il Papa, dopo la preghiera mariana di questa domenica, torna a rivolgere il suo pensiero preoccupato ai tanti conflitti ancora in corso nel mondo. Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi Paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e, al generoso impegno per la pace, uniamo anche la nostra costante preghiera. In... 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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