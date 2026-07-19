Il Papa | non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti

Notizia in breve

Il Papa ha ricordato l’importanza di non dimenticare le persone che soffrono e muoiono a causa dei conflitti armati. Dall’ingresso del palazzo apostolico di Castel Gandolfo, dove sta trascorrendo un periodo di riposo, ha sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione su chi è colpito dalla guerra. Ha invitato a pregare per le vittime e a sostenere gli sforzi per la pace.