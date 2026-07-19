Papa Leone | Apprensione per le guerre non dimentichiamo chi muore a causa dei conflitti

Il Papa ha espresso preoccupazione per le guerre in corso, sottolineando l'importanza di non dimenticare le vittime dei conflitti. Ha ricordato che in diversi Paesi ci sono persone che soffrono e perdono la vita a causa della violenza. La sua dichiarazione invita a mantenere alta l’attenzione sulle crisi in atto e a non ignorare le conseguenze umanitarie di tali situazioni.

"Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi Paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti. E al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera". Così Papa Leone XIV dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, rivolgendosi a fedeli e pellegrini presenti., Al termine il Papa si è concesso alla folla dei fedeli anche compiendo un giro tra loro in golf cart per stringere mani e benedire i bambini. Tanti gli stendardi dei pellegrini presenti a Castel Gandolfo: c'è chi sventola la bandiera ucraina, chi quella del Brasile, chi quella della Spagna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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