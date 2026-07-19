Papa Leone | Apprensione per le guerre non dimentichiamo chi muore a causa dei conflitti

Da tgcom24.mediaset.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Papa ha espresso preoccupazione per le guerre in corso, sottolineando l'importanza di non dimenticare le vittime dei conflitti. Ha ricordato che in diversi Paesi ci sono persone che soffrono e perdono la vita a causa della violenza. La sua dichiarazione invita a mantenere alta l’attenzione sulle crisi in atto e a non ignorare le conseguenze umanitarie di tali situazioni.

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"Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi Paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti. E al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera". Così Papa Leone XIV dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, rivolgendosi a fedeli e pellegrini presenti., Al termine il Papa si è concesso alla folla dei fedeli anche compiendo un giro tra loro in golf cart per stringere mani e benedire i bambini. Tanti gli stendardi dei pellegrini presenti a Castel Gandolfo: c'è chi sventola la bandiera ucraina, chi quella del Brasile, chi quella della Spagna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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