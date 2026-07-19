Papa Leone XIV | Apprensione per le guerre non dimentichiamo chi muore a causa dei conflitti

Da lapresse.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Papa ha espresso apprensione per le guerre in corso in vari paesi, sottolineando l'importanza di non dimenticare le persone che muoiono e soffrono a causa dei conflitti. Ha invitato a mantenere alta l’attenzione su queste situazioni di violenza e a non perdere di vista le sofferenze delle popolazioni coinvolte. Le sue parole sono state rivolte a ricordare le vittime delle guerre e a sensibilizzare sull’importanza di non ignorare le crisi in atto.

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“Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi Paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti. E al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera”. Così  Papa Leone XIV dopo l’Angelus a Castel Gandolfo. A sorpresa il Pontefice ha salutato i numerosi fedeli presenti in piazza, nonostante il forte caldo, con un giro a bordo di una golf car. Numerose le bandiere presenti, tra queste una dell’Argentina e una dell’Ucraina.  “Dio non si impone con la forza o col dominio”. Prima dell’Angelus Papa Leone XIV ha sottolineato: “Nella vita e nella... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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