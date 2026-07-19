Il Palio dei Rioni Le strade del centro invase da migliaia di persone
Il Palio dei Rioni ha portato migliaia di persone nelle strade centrali di Camaiore, nonostante il caldo. La serata ha visto la partecipazione di Corrida, Miss e molto entusiasmo tra i presenti. I negozianti sono usciti all’aperto, mentre la folla si è schierata ai lati della via principale. Le finestre si sono aperte al ritmo dei tamburi, creando un’atmosfera vivace e partecipata lungo il percorso.
Il Palio dei rioni sfida il caldo e approda al suo battesimo con la solita grinta: ieri sera Corrida, Miss e tanto tifo hanno invaso Camaiore. I negozianti escono sulle soglie, la gente si dispone in due ali ai lati della strada principale del centro, le finestre si aprono ai rulli dei tamburi. Ieri alle 18 i rioni hanno dato vita alla sfilata con una temperatura africana che non ne ha scalfito la voglia di mostrarsi e competere. Un centro di bandiere, costumi colorati al grido di ‘Viva il Palio’: l’edizione 34, Tre Borghi accalorato che detiene il cencio dopo La Rocca dell’anno precedente. Andrea Montaresi e Giacomo Lucarini sono gli animatori che impazzano la sera sul palco, ma la sfilata come sempre ha conquistato la gente, mostrando atleti e personaggi in costumi storici da ammirare senza fiato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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