Il Palio dei Rioni ha portato migliaia di persone nelle strade centrali di Camaiore, nonostante il caldo. La serata ha visto la partecipazione di Corrida, Miss e molto entusiasmo tra i presenti. I negozianti sono usciti all’aperto, mentre la folla si è schierata ai lati della via principale. Le finestre si sono aperte al ritmo dei tamburi, creando un’atmosfera vivace e partecipata lungo il percorso.

Il Palio dei rioni sfida il caldo e approda al suo battesimo con la solita grinta: ieri sera Corrida, Miss e tanto tifo hanno invaso Camaiore. I negozianti escono sulle soglie, la gente si dispone in due ali ai lati della strada principale del centro, le finestre si aprono ai rulli dei tamburi. Ieri alle 18 i rioni hanno dato vita alla sfilata con una temperatura africana che non ne ha scalfito la voglia di mostrarsi e competere. Un centro di bandiere, costumi colorati al grido di ‘Viva il Palio’: l’edizione 34, Tre Borghi accalorato che detiene il cencio dopo La Rocca dell’anno precedente. Andrea Montaresi e Giacomo Lucarini sono gli animatori che impazzano la sera sul palco, ma la sfilata come sempre ha conquistato la gente, mostrando atleti e personaggi in costumi storici da ammirare senza fiato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Palio dei Rioni. Le strade del centro invase da migliaia di persone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bergamo Pride 2026, in migliaia per le strade del centro: “Resistenza Queer e Ora”Sabato 16 maggio, migliaia di persone hanno preso parte al corteo del Bergamo Pride 2026 nel centro della città.

Palio dei Rioni di Camaiore. Il Vado e la Pieve svelano le loro ambizioni di vittoriaIl Palio dei Rioni di Camaiore sta per iniziare, con i partecipanti del Vado e della Pieve che hanno condiviso le proprie aspettative di vittoria.

Temi più discussi: Palio dei Rioni, sabato la sfilata storica e la corrida, da mercoledì via alle gare; A Dego torna il Palio dei Rioni; Palio dei Rioni nel Comune di Dego; Dego si prepara al 13° Palio dei Rioni.

Quarant'anni di sfide: quattro giorni di grande festa a Maggiora per il Palio dei RioniA luglio torna a Maggiora il Palio dei Rioni. L'appuntamento con l'edizione numero 40 dell'evento è dal 23 al 26 luglio. novaratoday.it

Il Palio dei Rioni. Le strade del centro invase da migliaia di personeIl corteo inaugurale ha colorato il paese con bandiere e costumi storici. Il clou allo stadio comunale per l’elezione della miss e la tradizionale corrida. lanazione.it

Dego, il paese scende in campo per il Palio dei Rioni: sfida a tema videogames per la festa dell’estate x.com