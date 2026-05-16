Bergamo Pride 2026 in migliaia per le strade del centro | Resistenza Queer e Ora

Sabato 16 maggio, migliaia di persone hanno preso parte al corteo del Bergamo Pride 2026 nel centro della città. Il corteo ha attraversato le vie principali, con partecipanti che hanno portato bandiere e cartelli legati alle tematiche della comunità LGBTQ+. La manifestazione si è conclusa nel pomeriggio, attirando un’ampia partecipazione di pubblico e cittadini che hanno assistito al passaggio del corteo lungo le vie principali.

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Migliaia di persone si sono riversate nel pomeriggio di sabato 16 maggio verso il corteo del Bergamo Pride 2026. Una grande festa di colori, musica e vibrazioni positive ha accompagnato le ed i manifestanti verso l’arrivo in Porta Nuova, fissato per le 19.30. ‘Resistenza Queer e Ora’ è stato lo slogan che ha caratterizzato la lotta di quest’anno dell’associazione Bergamo Pride ODV, che ha organizzato una manifestazione in cui l’accessibilità per tutte e tutti è stata la parola chiave oltre ad un’impostazione “plant-based”, prevedendo un’offerta alimentare esclusivamente vegetale e senza prodotti di origine animale, e senza partnership con multinazionali, in linea con i propri principi etici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La festa degli iraniani all'estero alla notizia della morte di Khamenei Sullo stesso argomento Leggi anche: Bergamo si colora d’arcobaleno con il Pride: “Resistenza Queer e Ora” Raot-Arcigay, serata queer allo Shake aspettando il Gay PrideAllo Shake Club sbarca la serata queer di Raot – Arcigay La Spezia e La Spezia Pride: nell’Arci di via Valdilocchi, venerdì sera sarà tempo di... Sabato 16 maggio Bergamo Pride: Resistenza Queer. Corteo, ospiti e festa finale alla vigilia della Giornata contro l’omolesbobitransfobia. Programma e info: x.com Pride Bergamo 2026, in migliaia per le strade del centro: Resistenza Queer e OraNon solo carri e bandiere arcobaleno quindi: dietro la manifestazione c’è una piattaforma politica precisa, che intreccia diritti LGBTQIA+, antifascismo, transfemminismo, accessibilità, educazione ses ... bergamonews.it Bergamo si colora d’arcobaleno con il Pride: Resistenza Queer e OraBergamo torna a colorarsi di arcobaleno con il Pride. L’appuntamento è sabato 16 maggio: Bergamo Pride scende in piazza animato dallo slogan Resistenza Queer e Ora, che riflette i contenuti espressi ... bergamonews.it