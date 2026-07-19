Un incontro dedicato ai giovani interessati al corso Its Digital Construction Manager si terrà il 22 luglio nella sede di Efes a Sondrio. La mattina segue un evento simile che si è svolto mercoledì. L’appuntamento permette un primo contatto con le tecnologie che stanno modificando il settore delle costruzioni. La sede è in via Samaden 14.

Dedicata ai giovani interessati al nuovo corso Its Digital construction manager, per un primo contatto con le tecnologie che stanno trasformando il settore delle costruzioni, dopo quella di mercoledì, un’altra mattinata è in programma nella sede di Efes Lecco Sondrio a Sondrio (via Samaden 14) il prossimo 22 luglio. "L’edilizia è tra i comparti che hanno innovato maggiormente processi e materiali negli ultimi anni – sottolinea Luca Fabi, presidente di Ance Lecco Sondrio –. Le imprese hanno bisogno di giovani preparati, capaci di accompagnare la trasformazione digitale. Il nuovo Its nasce proprio per rispondere a questa esigenza". Durante il Boot Camp i partecipanti potranno sperimentare l’utilizzo dell’ Intelligenza Artificiale e dei droni, strumenti ormai sempre più presenti nei cantieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nuovo corso di “Digital construction“

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